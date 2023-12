Sei mila euro di birra non pagata e una Playstation mai arrivata a casa: due denunce per truffa

FABRIANO- I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno scoperto gli autori di due truffe: una relativa ad un carico di birra, l’altra all’acquisto online di una Playstation. Il primo episodio è avvenuto ad Arcevia. Un commerciante 50enne ha spedito un carico di birra del valore di oltre 6 mila euro ad un acquirente lombardo. La merce è stata consegnata dal corriere ma il compratore non hai mai provveduto al pagamento. Il commerciante ha sporto denuncia e i carabinieri della locale stazione, dopo indagini informatiche, sono riusciti ad identificare e a denunciare il truffatore. Si tratta di un 40enne lombardo incensurato.

A Sassoferrato invece, un 20enne ha visto in vendita sui social una Playstation 5 ad un prezzo conveniente. Il giovane ha contatto online il venditore ed ha effettuato il pagamento di circa 300 euro tramite bonifico. Il gioco però non è mai arrivato a destinazione e del venditore più nessuna traccia. Il 20enne si è allora rivolto ai carabinieri della stazione di Sassoferrato, che hanno identificato e denunciato per truffa un 28enne pugliese. In questi giorni, in vista delle festività, saranno intensificati i controlli.