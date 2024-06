«Vendo a 240 euro due biglietti per il concerto di Vasco», ma era un bluff. Rintracciato e denunciato un 20enne

FABRIANO – L’annuncio riportava la disponibilità a vendere due biglietti per un evento di portata assoluta, come il concerto di Vasco Rossi a Milano, ma si trattava di un’esca per far abboccare un ignaro compratore desideroso di assistere al “live” della rock star. Vittima del raggiro una 30enne, residente nel maceratese, che trovata l’offerta su Internet ha deciso di investire la somma richiesta (pari a 240 euro) per assicurarsi i due preziosi ticket. Ma una volta versato il denaro, l’amara sorpresa, visto che non è riuscita ad entrare in possesso dei tagliandi. Da qui la denuncia ai carabinieri di Cupramontana e Fabriano, i quali si sono subito messi sulle tracce del venditore, riuscendo a risalire alla sua identità: era un ventenne residente a Latina, che è stato rintracciato e denunciato per truffa.

Un’altra truffa è stata individuata dai militari dopo la denuncia di un 40enne di Serra San Quirico. La vittima aveva trovato in vendita su un sito specializzato in Internet un rimorchio agricolo a 1.800 euro. Pagata con bonifico la somma, ha atteso qualche giorno l’arrivo del mezzo, senza esito. Ha quindi contattato nuovamente l’inserzionista che lo ha nuovamente raggirato. Con la scusa di una problematica fiscale, vale a dire l’emissione di una nuova fattura di pari importo e lo storno della precedente, ha confuso a tal punto il 40enne da indurlo a bonificare una seconda volta la somma, certo che gli sarebbe stato poi riaccreditata, cosa ovviamente non avvenuta. Si è pertanto rivolto ai carabinieri che hanno individuato e denunciato il responsabile, un 20enne pregiudicato residente a Napoli.