Il giallo delle 15 biciclette fantasma: comprate dal Comune, "marciscono" nella galleria dello stadio

ANCONA - Quindici biciclette elettriche comprate 16 anni fa dalla Giunta Sturani per la mobilità sostenibile, spesa complessiva di 25mila euro. Dovevano servire agli utenti dei parcheggi scambiatori. Che fine hanno fatto? Perse una prima volta al parcheggio degli Archi, poi ritrovate, perse di nuovo e ancora tonate alla luce, si fa per dire, in una galleria dello stadio Del Conero. E non sono neppure tutte. Ne ha chiesto conto, oggi in consiglio comunale, Teodoro Buontempo (Silvetti sindaco per Ancona protagonosta). Utilizzabili ancora? Più no che si.

"Sarebbe arebbe da capire perche qualcuna manca- ha spiegato l'assessore alle manutenzioni Daniele Berardinelli- siamo in contatto con una persona che si occupa di bici elettriche e pare non siano recuperabili. La ditta che le ha costruite ha subto una trasformazione, stiamo provando comunque a renderele riutilizzabili. E' un peccato, non ho mai capito perché non siano state usate. Noi stiamo lavorando sul futuro e siamo in collaborazione con una ditta che possa fornire bici elettriche da affittare. Recuperare quelle? Ci proveremo, ma è molto difficile".