Bambino sogna una bici tutta per lui. Appello dei City Angels: «Aiutateci a realizzare il suo desiderio»

ANCONA - Vive con la sua famiglia al Piano, ospite dei Salesiani. Ogni giorno vede bambini in bicicletta e ne vorrebbe una tutta per lui. Le possibilità economiche della sua famiglia però non possono arrivare ad acquistare la bici. In casa ci sono altri due figli da sfamare e un quarto in arrivo. Si deve fare economia. A sognare una bicicletta tutta per lui è un bambino di 12 anni, pachistano. I City Angels di Ancona stanno cercando di trovargliene una e lanciano un appello accorato tramite la nuova coordinatrice, Simona Fanesi: «Aiutateci a realizzare questo sogno».

Da un mese Simona ha preso la guida del gruppo dopo il congedo dovuto a motivi familiari di Patrizia Guerra, la mamma coraggio che ha portato l’associazione milanese anche ad Ancona, più di un anno fa. «L’attività di volontariato va avanti - dice Fanesi - continuiamo ad aiutare la gente che troviamo per la strada. Segnalazioni ci arrivano ogni giorno. Chi vuole può contattarci tramite i nostri canali social e aiutarci. Servono sempre coperte per i senza tetto, vestiti, biancheria intima, generi alimentari». Il gruppo City Angels Ancona è su Facebook e Instagram. Nel direttivo ci sono state altre due nomine: Daniela Boria, responsabile operativo, e Luca Maiolino vice coordinatore. La famiglia del bimbo che sogna una bicicletta con cui giocare è arrivata da un anno in città. Il capofamiglia è un bravo saldatore ma non riesce a trovare lavoro perché non parla ancora bene italiano. L'uomo sta facendo dei corsi di lingua.