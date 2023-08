Bambino sogna una bicicletta, ne arriveranno due. Accolto l’appello dei City Angels

ANCONA - Ne desiderava una, per giocare come tutti i suoi amichetti ma ne arriveranno due. È stato accolto l’appello dei City Angels che chiedevano una bicicletta per un bambino pachistano. «Ci hanno contattato addirittura in due – spiega Simona Fanesi, coordinatrice del gruppo di volontari – dicendo che hanno biciclette adatte al bambino. Siamo contentissimi. In una devono essere verificati i freni, l’altra ha anche un cestino e può essere utile alla famiglia anche per fare la spesa. La consegna avverrà nelle prossime ore». Due biciclette arriveranno quindi presto a casa della famiglia pachistana, ospite ai Salesiani del Piano da più di un anno. Il nucleo ha tre figli e un quarto in arrivo. A desiderare la bicicletta era stato il figlio di 12 anni.