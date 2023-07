Manovre troppo pericolose in bici, fermato dai carabinieri: aveva bevuto troppo

FABRIANO - Pedala dopo aver bevuto, denunciato un 20enne di Cerreto d'Esi. Il giovane è stato fermato dai carabinieri mentre era in sella alla sua bici elettrica con un tasso alcolemico più alto del dovuto (valori tra 0,8 e 1,5 grammi per litro). Ad attirare l'attenzione dei militari sono state proprio alcune manovre pericolose messe in atto dal ciclista.

Denunciato anche un 35enne di Sassoferrato, trovato alla guida del suo veicolo con un tasso alcomenico che oscillava tra lo 0,5 e gli 0,8 grammi per litro.