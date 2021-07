«Molla la bici, l'hai rubata ad un mio amico»: il ciclista-aggressore lo picchia e scappa

Ieri sera alle 23,45 la polizia di Ancona è intervenuta in corso Matteotti per una lite. Quando gli agenti sono accorsi sul posto hanno trovato un uomo a terra che stava ricevendo le cure dei sanitari del 118. L'uomo sarebbe stato aggredito da un uomo in bici che poi è scappato. Ad assistere alla scena c'erano due amici della vittima che hanno riportato la loro versione dei fatti.

Stando al loro racconto, infatti, l'amico si sarebbe avvicinato al ragazzo in sella ad una bici che lui reputava essere stata rubata ad un suo conoscente qualche tempo prima. Così gli aveva intimato di lasciarla e restituirla. L'uomo in bici, per tutta risposta, avrebbe picchiato l'uomo e poi sarebbe scappato. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica dei fatti e per rintracciare il ciclista.