BiAncoNatale 2022: confermati tutti gli eventi e c’è anche la data di inaugurazione della kermesse

ANCONA - La città si prepara a dare il via agli appuntamenti di Natale. La data di avvio della kermesse dorica che ospita una serie di eventi, dai mercatini all’intrattenimento per famiglie, sembrerebbe essere stata fissata per sabato 26 novembre.

Le attrazioni

La ruota panoramica ha esordito la stagione 2022 sotto il sole dell’ottobrata portando in città centinaia di presenze. Da venerdì prossimo (4 novembre) a domenica sarà la volta del Mercato Europeo e poi Choco Marche dal 18 al 20 novembre. E, secondo le informazioni che circolano tra i commercianti della città, sabato 26 novembre si dovrebbe accendere ufficialmente il Natale di Ancona. L’amministrazione comunale ha garantito di voler mantenere immutato il format. Quindi il consueto mercatino con le casette in legno in piazza Cavour e lungo corso Garibaldi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio e tutte le luminarie. Unica differenza: «sicuramente spegneremo durante le ore notturne l’illuminazione di Natale - ha assicurato la sindaca Mancinelli -, da vedere se dalle 23 o dalla mezzanotte». E l’effetto spending review causato dal costo esorbitante dell’energia elettrica. Ma al programma degli eventi il Comune non ha assolutamente voluto rinunciare. Anche perchè in un momento così difficile per il commercio e per le imprese di vicinato sarebbe stato un boomerang togliere un’occasione importante di aggregazione. Tanto che la linea della sobrietà, ma senza dover rinunciare al cartellone di eventi, è stata anche condivisa e concordata tra tutti i sindaci marchigiani. E dovunque, seppure con qualche ritocco, si andrà a proporre iniziative capaci di attrarre turismo di prossimità per incentivare lo shopping. Ora non resta che attendere il programma completo di tutti gli eventi che dovrebbe essere reso noto entro metà novembre.