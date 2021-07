Bevono, gridano e cantano a squarciagola di notte: denunciati

Camminavano a zig zag cantando in preda ai fumi dell'alcol. Ieri sera in piazza Ugo Bassi sono intervenuti gli agenti delle Volanti per calmare gli animi. Erano circa le una e mezza di notte. I due sono stati portati in questura ed entrambi sono risultati già noti alle forze dell'ordine. Inoltre erano sprovvisti di documenti e avevano già ricevuto la notifica di obbligo di uscire dal paese. Così è scattata la denuncia ed ora la loro posizione è al vaglio dell'ufficio Immigrazione.



Mezz'ora dopo sono scattati i controlli anche in via Pezzotti dove una Volante è intervenuta per fermare un uomo che era stato avvistato da alcuni residenti mentre dava in escandescenze urlando a pieni polmoni. Fermato, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Perciò anche per lui è scattata la denuncia con relativo vaglio dell'ufficio preposto.