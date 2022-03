Con la bottiglia in mano per strada: scattano altre due multe

ANCONA - Scattate altre due multe al Piano oggi pomeriggio in seguito ai controlli della polizia per il rispetto dell'ordinanza "anti-alcol". Si tratta di due uomini, un romeno e un pakistano, già noti alle forze dell'ordine per lesioni, aggressione e rapina.

Gli agenti li hanno trovati a bere appartati in una piazzetta poco visibile e così per loro è scattata la sanzione. Si tratta della terza multa in 24 ore nel rione. Ieri infatti un anconetano era stato beccato lungo corso Carlo Alberto mentre camminava tenendo in mano una birra. I controlli, ha fatto sapere la questura, proseguiranno anche nei prossimi giorni.