Afferra la bottiglia e beve candeggina: bimbo di 18 mesi trasferito d'urgenza al Salesi

FABRIANO - Sono stati attimi di terrore quelli vissuti questa mattina dai genitori di un bambino di 18 mesi che avrebbe ingerito inavvertitamente della candeggina. A quanto si apprende i genitori di origine straniera si sarebbero subito accorti del piccolo vicino alla bottiglia. Così hanno allertato il Nue 112. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 ma per precauzione è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Ora il bambino si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia del Salesi. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma dovrà essere sottoposto ad accertamenti endoscopici per scongiurare conseguenze all’ingestione della sostanza chimica.