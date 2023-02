Betoniera (apparentemente) in panne: era stata rubata

CASTELFIDARDO - Betoniera in sosta ai lati della strada nella periferia nord di Castelfidardo. Il mezzo, apparentemente in panne, aveva da subito insospettito gli agenti della polizia locale di Castelfidardo per una serie di elementi non conformi nella targa straniera e nel telaio. Il veicolo, dal valore di circa 250 Mila euro, stava per lasciare italiano per raggiungere il nuovo acquirente estero, ma dagli accertamenti il mezzo era risultato rubato ad una società edile di Potenza. Indagini in corso per risalere all'esistenza di una eventuale rete criminale. Il mezzo, intanto, è stato restituito ai proprietari che lo hanno recuperato a Castelfidardo.