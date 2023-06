Giù senza freni per 200 metri, schivato un asilo pieno di bambini. Ecco cosa è successo alla betoniera

ANCONA – Doveva partire per fare un nuovo carico di cemento ma ingranando la retromarcia il mezzo si è spostato in avanti ed ha iniziato la folle corsa in discesa. I freni non funzionavano. Così la betoniera si è schiantata questa mattina contro il muro di una palazzina, a Passo Varano. Duecento metri di corsa senza controllo che potevano essere fatati ad un asilo pieno di bambini che si trova proprio in via Crocioni. E' la materna Ulisse. Poco prima di mezzogiorno, quando il mezzo pesante si è sfrenato correndo in discesa, il cortile della scuola era pieno di bambini che giocavano. Le maestre hanno sbarrato gli occhi quando hanno visto la betoniera andare da una parte all'altra della carreggiata, nel tentativo di fermarsi. «Abbiamo intuito che era in difficoltà – ha detto una addetta della scuola – i bambini sono stati fatti rientrare». La struttura della scuola non ha riportato danni. A riportarli è stata invece una seconda palazzina, oltre quella dove la betoniera ha sfondato il muro. Prima di attraversare l'incrocio con via Passo Varano ha urtato il balcone al secondo piano di un immobile e strappato via anche le persiane. La fortuna ha voluto che sul marciapiede, dove la betoniera è salita, non passassero pedoni. Buttato giù anche un muretto e una panchina nel vicino campo da calcetto.

Un bisonte enorme la struttura che quando è carica arriva a pesare 400 quintali. Prima che si sfrenasse aveva scaricato cemento per una gettata di una villetta in costruzione. Il conducente del mezzo è un 52enne rumeno che è ora in osservazione al pronto soccorso di Torrette. Non è in pericolo di vita. In ospedale lo hanno raggiunto i familiari. Difficile che sarà dimesso per oggi. Dopo lo schianto è rimasto incastrato nell'abitacolo della betoniera, con le gambe. E' stato tirato fuori dai vigili del fuoco che hanno lavorato fino a dopo le 14 per ripristinare la sicurezza dei luoghi. Due abitazioni sono state dichiarate inagibili. I rilievi dell'incidente, sul quale non si ravvisano per ora risvolti penali, sono stati fatti dalla polizia locale che ascolterà a breve l'autista della betoniera. Andrà chiarito perché i freni non hanno funzionato.