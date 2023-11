ANCONA - Vigili del fuoco al lavoro per una betoniera rimasta incastrata sotto un pino marittimo. E' successo questa mattina in via Montegrappa. Il mezzo è rimasto incastrato sotto l'albero mentre stava transitando. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e aiutato il conducente a disincastrare il camion. Non si segnalano persone coinvolte.