Scarica la benzina al distributore ma il carburante finisce tutto nel piazzale: Arpam e pompieri per scongiurare il danno ambientale

JESI - Doveva scaricare benzina al distributore principale ma durante le operazioni qualcosa è andato storto. Il carburante è finito tutto nel piazzale. L’area di servizio interessata è quella di via Ancona 35, alla Esso. Subito è stato attivato il piano di emergenza che ha portato vigili del fuoco e Arpam sul posto. Erano le 5 quando si è verificato l’incidente. Una squadra dei pompieri ha raggiunto la zona iniziando le operazioni di recupero del carburante. Una operazione complessa tanto che alle 8 era ancora in corso. Sul posto anche l’Arpam per valutare il rischio di inquinamento ambientale. Le esalazioni della benzina si sono propagate anche nell’aria. Interdetto il tratto interessato dall’intervento. Saranno da chiariti i motivi dello sversamento e quanti metri cubi di carburante sono fuoriusciti dalla cisterna arrivata alla Esso per il consueto rifornimento.