Stabile la situazione al Benicasa, Capogrossi: «Aggiornamento costante dei familiari»

Gli ospiti in struttura positivi al tampone sono 27, sei gli anziani deceduti, di cui quattro per Covid. Si attende l'arrivo dei medici militari

Il coronavirus nella struttura Benincasa di via Podesti continua a far paura e si attende con ansia l'arrivo dei rinforsi medico-sanitari della Marina Militare. Ad oggi (lunedì 8 febbraio) sono 27 su 34 gli ospiti risultati positivi al tampone ancora all'interno della struttura, 5 ricoverati in ospedale, 4 negativi al virus, mentre i decessi salgono a 6, di cui 4 per Covid e due per altre patologie legate all'età (avevano 91 e 94 anni). Tra operatori socio-sanitari e infermieri, in totale 27, si contano 17 contagiati. Dunque in quest'ultimo caso la situazione resta invariata.

L'assessore ai Servizi Sociali, Emma Capogrossi assicura: «Il monitoraggio all'interno della struttura è costante e l'attenzione massima. L'Asur ci sta supportando dal punto di vista infermieristico con tre operatori, così come l'Usca che fa due sopralluoghi al giorno e assicurano il materiale necessario a trattare i malati. Ora siamo in attesa di sapere quando potranno prestare soccorso i medici militari. Ci sono dei tempi tecnici da rispettare ma hanno già effettuato un sopralluogo per rendersi conto della situazione e quindi attendiamo fiduciosi il loro intervento a breve».

Nel frattempo, però, insieme all'emergenza cresce anche la preoccupazione di chi in quella struttura ha genitori, nonni e parenti cari: «Siamo in contatto costante con i familiari - prosegue la Capogrossi- che vengono chiamati tutti i giorni dalle 14 alle 18. Ricevono notizie dei parenti e cerchiamo di facilitare il più possibile l'aggiornamento sulle condizioni di salute dei loro affetti».