Precipitata dal terzo piano a 15 anni, la Procura chiede l’archiviazione

ANCONA - La Procura ha chiesto l’archiviazione per la 15enne bengalese precipitata dal balcone della sua abitazione, ad Ancona, nel quartiere del Piano. Era il 30 ottobre scorso quando si consumò la tragedia. La minore è morta dopo tre giorni di agonia, in ospedale. Era stata la ragazzina a compiere il gesto estremo mentre in casa c’erano la mamma e una sorella con i nipotini. Il pm Andrea Laurino aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio iscrivendo il padre della giovane nel registro degli indagati.

Un atto a sua garanzia perché si ipotizzava che il gesto potesse essere legato a disaccordi in famiglia, proprio con il papà, che avrebbe voluto riportarla per un periodo in Bangladesh. Si sospettava un matrimonio combinato in patria a cui la 15enne non voleva sottostare. La pubblica accusa non ha trovato riscontri di reato. Ora toccherà al gip valutare se accogliere la richiesta della Procura e archiviare o disporre nuove indagini.