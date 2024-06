Gli agenti lo vedono accasciato a terra: «Mi hanno aggredito». Ma poi si scaglia contro di loro

ANCONA – Sembrava in difficoltà, accasciato a terra sotto un albero appena fuori dall’ospedale di Torrette. Nel pomeriggio di ieri i poliziotti in servizio presso il posto fisso di Polizia dell'Ospedale di Torrette si sono così avvicinati all’uomo, un bengalese di 25 anni, che si è rialzato riferendo poi di essere stato aggredito. Alle domande degli agenti, però, il ragazzo non è riuscito a fornire una spiegazione, ritrattando la sua versione e parlando in maniera confusa.

Nonostante i poliziotti cercassero di aiutarlo, il 25enne ha quindi improvvisamente cominciato a dare in escandescenza, tentando di aggredirli. Visto il suo stato di agitazione e di alterazione gli agenti hanno provato a calmarlo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno accompagnato all'interno della struttura (dove nel frattempo era stato allertato il personale sanitario) per ricevere le cure necessarie.