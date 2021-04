Dentista muore a 91 anni e lascia 2,5 milioni di euro alla Lega del Filo d'Oro

Lascia 2 milioni e mezzo di euro all'associazione di Osimo Lega del Filo d'Oro su un lascito complessivo di quasi cinque milioni di euro. E' la vicenda, raccontata dal quotidiano Il Secolo XIX, che vede protagonista una dentista scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo. Tutti i soldi sono andati in beneficenza e, oltre alla cospicua somma donata all'associazione che si occupa di «persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali», l'anziana ha lasciato 1,5 milioni ai bisognosi genovesi assistititi dalle suore della congregazione Piccole sorelle dei poveri e una casa sulle Dolomiti all'associazione italiana per la ricerca sul cancro. Esclusi invece tutti i parenti del cognato che avevano tentato lo scorso anno di metterla sotto tutela. L'unico ad essere premiato il marito della sua assistente (anche lei scomparsa) a cui è andata una casa a Prato Nevoso.

La dottoressa Angela Torelli nel testamento redatto dal notaio Piero Fracassi e affidato per l'esecuzione all'avvocato Simone Costa, ha scritto: «Confesso che non riesco a perdonare le angherie che i parenti di mio cognato hanno inflitto a me e a mio marito e spero che il buon Dio, cui chiedo sin d'ora perdono, non vorrà castigarmi per questo». Infine 20mila euro sono stati destinati alla donna di servizio e all'amministratore che si occupava della gestione degli immobili di famiglia. L'avvocato Costa ha inviato nei giorni scorsi la comunicazione del lascito alla sede nazionale del Filo d'Oro in via Linguetta. Non è la prima volta che si verificano queste situazioni. Nel 2017 una nobildonna milanese aveva lasciato 9 milioni di euro alla fondazione osimana, soldi che erano poi serviti ad avviare un cantiere per una nuova sede.