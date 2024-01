Tombola con sorpresa, sul più bello arriva la Befana

ANCONA - Si è spinta oltre i confini la Befana di Sappanico arrivando ieri anche a Montesicuro. Così per la prima volta anche quella frazione ha avuto la sua vecchietta con le scarpe tutte rotte e la scopa. Una iniziativa dell’associazione Anti Degrado con il presidente Fabio Mecarelli che si è vestito da Befana portando dolci ai bambini e un sorriso agli adulti. Con la scopa in mano, ricordando anche l’ideatore dell’iniziativa, Paolo Baggetta, venuto a mancare nel settembre scorso, la Befana è arrivata al circolo Mentrasti dopo le 17 attirando l’attenzione dei più piccoli. Era in corso una tombolata e i residenti l’hanno accolta con felicità. La Befana, come anche l’albero della speranza di Sappanico, è nata per portare attenzione nella frazione dove persistono ruderi crollati da oltre dieci anni a cui nessuno provvedere per ripulire e riqualificare il borgo.