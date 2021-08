Batte la testa tuffandosi in piscina: grave una 25enne

Attimi di terrore per una 25enne che ieri sera, verso le 20, dopo essersi tuffata nella piscina del suo casolare di campagna a Poggio San Marcello, ha battuto la testa sul fondale. I familiari hanno assistito al terribile incidente e immediatamente hanno tirato fuori dall'acqua la ragazza. Nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il 118 con un mezzo della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza del 118. Il medico si è calato con il verricello per raggiungere il prima possibile il casolare e recuperare la giovane che accusava degli svenimenti. Poi è stata caricata e portata a Torrette in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.