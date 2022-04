Entra con una bottiglia e la spacca in testa al barista: serata di paura nel locale in centro

ANCONA - Aggredito da un cliente a colpi di bottiglia, paura per un barista questa sera in un locale di corso Mazzini. L’allarme è stato lanciato intorno all’ora di cena. L’uomo è stato portato a Torrette con una ferita superficiale alla base del collo e, una più seria, sul capo.

Secondo una prima ricostruzione, il cliente è entrato nel bar già ubriaco e con una bottiglia in mano. Per motivi ancora in corso di accertamento, si è scagliato contro il barista provocandogli una prima ferita superficiale al collo, poi gli avrebbe rotto il vetro in testa. Il secondo colpo ha causato una ferita più seria sul capo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Croce Gialla di Ancona, che ha portato il barista al pronto soccorso di Torrette.