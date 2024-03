Barcolla in strada: «Non so neppure perché mi trovo qui»

ANCONA - In evidente stato di ubriachezza in via Maratta, ai poliziotti dice di non ricordarsi neppure perche è lì. L'uomo, un italiano di 45 anni, è stato assistito sul posto: si presentava barcollante e con gli occhi arrossati, con un alito che non lasciava dubbi sull'assunzione di sostanze alcoliche e pronunciava frasi sconnesse, rifiutando anche l'aiuto del personale sanitario chiamato dagli agenti. Dopo le prime cure, è stato multato per ubriachezza manifesta e portato a Torrette per gli accertamenti del caso.