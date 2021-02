Barca da pesca si rovescia e affonda: i vigili del fuoco la recuperano

Barca da pesca affondata in zona Mandracchio. A recuperarla ieri pomeriggio la squadra dei Sommozzatori e la squadra portuale dei vigili del fuoco di Ancona e con l'auto dell'autogrù proveniente dal Comando di Pesaro.

L'imbarcazione si era rovesciata per poi affondare in mare. I vigili sono riusciti a raddrizzarla e a recuperarla. Poi è stata caricata su un camion per le operazioni di rimessaggio. Per fortuna non ci sono persone coinvolte nell'incidente.