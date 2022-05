Barca in avaria rischia di schiantarsi contro il porto, salvati due anziani 

SENIGALLIA - Imbarcazione in difficoltà a largo del porto di Senigallia. A soccorrere la coppia a bordo, due anziani in crociera da Fano ad Ancona, è stato l’equipaggio del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.

Secondo le ricostruzioni, intorno alle 13 di ieri l’imbarcazione a vela di 14 metri è stata avvistata ferma a meno di un miglio dal porto senigalliese. I finanzieri hanno subito notato che le due persone presenti a bordo cercavano di richiamare la loro attenzione. Il motore dell’imbarcazione era in avaria e il mezzo, non più governabile, rischiava di schiantarsi contro il porto trascinato dalla corrente. La barca è stata rimorchiata fino al canale di ingresso del porto. Gli ormeggiatori hanno poi messo la situazione in sicurezza.