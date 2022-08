Affonda una barca al porto turistico, Vigili del fuoco al lavoro per riportarla a galla

I Vigili del fuoco sono intervenuti al porto turistico di Ancona per recuperare un’imbarcazione affondata. La squadra, in collaborazione con il Nucleo Sommozzatori di Bologna, ha delimitato la zona con una barriera gonfiabile antinquinamento. Successivamente, utilizzando degli appositi palloni gonfiabili, hanno sollevato il natante. Una volta riportata la barca sopra la linea di galleggiamento, è stata aspirata l'acqua all'interno con una motopompa. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche il funzionario dei Vigili del fuoco e la Capitaneria di Porto.