La barca affonda: i vigili del fuoco la recuperano con la gru

La piccola barca affonda in mare: intervengono i vigili del fuoco. E' accaduto questa mattina al Mandracchio, davanti al Lazzaretto.

Sul posto i Sommozzatori, il personale della sezione navale dei vigili del fuoco e l'autogru dalla sede centrale. I Sommozzatori si sono immersi per imbracare il mezzo che è stato poi issato dalla gru e riportato in galleggiamento. Non si segnalano persone coinvolte.