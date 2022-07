Acqua nello scafo, affonda la barca di una coppia di turisti

SIROLO - L’acqua entra nello scafo per cause ancora da accertare, la barca affonda: in salvo una coppia di turisti. E’ successo stamattina al largo di Sirolo.

Il primo a intervenire è stato un uomo che si trovava nelle vicinanze con la sua barca da diporto. E’ stato lui a lanciare l’allarme. Sul posto è arrivata poi la Guardia Costiera. La coppia è stata trasbordata sulla motovedetta e portata a Numana. Qui, ad attenderla, c’era il personale sanitario della Croce Rossa. I due stanno bene. Solo tanto spavento.