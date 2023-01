La barca affonda davanti alla Mole, i vigili del fuoco la riportano a galla

ANCONA - La barca affonda davanti alla Mole, intervengono i sommozzatori dei vigili del fuoco. E' successo ieri sera lungo la banchina Da Chio. La piccola imbarcazione si è inabissata per cause ancora in corso di accertamento ed è stata riportata a galla dai vigili del fuoco del distaccamento porto e dall'autogrà della centrale. Il recupero è stato effettuato grazie a fasce di contenimento. Non si segnalano persone coinvolte.