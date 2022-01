Natante imbarca acqua: intervengono i vigili del fuoco

Natante di 10 metri imbarca acqua: serve l'intervento dei vigili del fuoco per salvare la situazione.

È accaduto oggi alle 13 circa a Marina Dorica. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dalla centrale operativa di Ancona, gli uomini del distaccamento portuale e la capitaneria di Porto. Per fortuna sulla barca non era presente nessuno. Per far uscire l’acqua penetrata all'interno è stata inserita una pompa avviando così le operazioni di prosciugamento. Il mezzo è stato poi alzato e posizionato su una secca per le operazioni di rimessaggio.