Addio Barbara, giovane mamma morta a 45 anni: il paese in lacrime

La comunità di Poggio San Marcello è in lutto per la scomparsa di Barbara Monnati, casalinga di 45 anni morta domenica mattina in seguito ad una malattia terribile. Era molto conosciuta in paese, aveva collaborato alla gestione delle colonie marine e non mancava mai di partecipare come scrutinatrice nelle tornate elettorali.

Dopo una lunga battaglia, Barbara si è arresa il 22 agosto lasciando il marito Mirco Gagliardini, le figlie Michela e Sara, i genitori Anna e Gildo, il fratello Sante, i suoceri, i cognati e quanti le volevano bene. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, 24 agosto, alle 17,30 nella chiesa parrocchiale San Nicolò da Bari. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Poggio San Marcello. La famiglia ha deciso di promuovere una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi.