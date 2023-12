Il barista chiede di essere pagato prima di servire ancora alcol: putiferio nel locale

ANCONA - Bevono tanto, ne chiedono ancora. Il titolare, prima di servirli di nuovo, chiede il pagamento degli alcolici già consumati. A quel punto è scattata il caos. E' successo tutto ieri sera in via Piave. I ragazzi, tre in tutto, hanno iniziato a lanciare bottiglie contro gli arredamenti del locale e una ha colpito alla mano il titolare. Sul posto il 118, per le cure del caso, e la polizia.

I tre sono stati poi rinbtracciati a piazza Cavour. Si tratta di giovnai peruviani denunciati per ubriachezza molesta. Uno dei tre risponderà anche di oltraggio a pubblico ufficiale.