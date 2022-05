Davanti al bar c'è il pienone: ma al concerto la cover band suona senza licenza

ANCONA - Quando i poliziotti sono passati davanti al bar hanno trovato la band che si esibiva con la musica a tutto volume, peccato che i titolari non avessero mai richiesto alcuna autorizzazione per lo spettacolo della cover band dei Litfiba. L'episodio è avventuo in via Palestro sabato 7 maggio.

Il gruppo sabato sera, stando a quanto riferito dalla questura, si stava esibendo in una serata musicale ad alto tasso di decibel con strumenti e casse posizionate davanti al locale. In quel momento, però, mentre il gruppo stava suonando passavano di lì anche gli agenti della polizia amministrativa. Così, dopo aver verificato i permessi, per i titolari del bar è scattata la multa. Fuori dal bar c’erano una sessantina di persone che ascoltavano il concerto consumando alcolici ed aperitivi, alcuni seduti ai tavoli altri in piedi altri ancora sui marciapiedi.

La sanzione per non aver chiesto i permessi va dai 258 a 1549 euro. Il Comune di Ancona dovrà ora decidere l’importo da pagare (non è ammesso il pagamento infatti in misura ridotta) e «provvedere a emettere ordinanza di cessazione immediata dell’attività in difetto di licenza per pubblico spettacolo». Da via Gervasoni fanno sapere che i controlli finalizzati al rispetto della normativa di settore continueranno nei prossimi giorni.