Problemi di pubblica sicurezza, revocata la licenza: il bar chiude definitivamente

ANCONA - Sigilli in un bar di via Giordano Bruno: revoca della licenza e chiusura definitiva dopo l'ordinanza del sindaco. A notificare l'atto sono stati i poliziotti della squadra amministrativa e gli agenti di polizia locale. Al bar, secondo fonti di polizia, erano già stati notificati in passato provvedimenti di sospensione provvisoria dell'attività per turbative alla pubblica sicurezza. Ora, dopo l'ordinanza del Comune arrivata su proposta del questore, il locale non potrà più esercitare attività di somministrazione alimenti e bevande.