Entra nel bar ubriaco e infastidisce i clienti: 40enne multato

Entra nel bar ubriaco e inizia ad infastidire i clienti. Quando i poliziotti, allertati dal titolare, sono arrivati nel locale sulla strada statale Adriatica nord hanno trovato un 40enne di origine straniera in preda ai fumi dell'alcol. Agli agenti ha detto di essere stato spintonato e buttato a terra da alcune persone. Una storia ben diversa rispetto a quella riportata dal titolare del bar ai poliziotti. Infatti, stando alle parole dell'esercente, i baristi si sarebbero rifiutati di servire alcol a quell'uomo già parecchio alterato e in nessun caso qualcuno dentro il locale lo avrebbe spintonato o ferito. Più verosimilmente i poliziotti ipotizzano che l'uomo potrebbe aver avuto un litigio con alcune persone all'esterno del locale e di essere entrato in un secondo momento nel bar.

All'arrivo delle forze dell'ordine, poi, il 40enne avrebbe continuato ad offendere gli agenti e il personale sanitario giunto sul posto per medicarlo e, trasportato al pronto soccorso, avrebbe deciso di allontanarsi e di andarsene. Nei suoi confronti è scattata la multa per ubriachezza ed è stato avviato un procedimento per l'applicazione da parte del questore di Ancona del divieto di accesso alle aree urbane e ai locali pubblici.