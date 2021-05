Nel locale ci sono escrementi di topo, chiuso un bar del Piano

L'attività è stata sospesa e non potrà più riaprire fino a quando non verranno effettuati gli adeguamenti igienico-sanitari del caso. Sul posto intervenuta anche la polizia

ANCONA - Quando la Divisione Amministrativa della polizia e gli operatori del Servizio Prevenzione dell'Asur sono intervenuti hanno trovato nel locale escrementi di topo. A finire nei guai il titolare di un bar del Piano che ora è stato costretto a chiudere la sua attività.

Il locale è stato chiuso e non potrà riaprire fino a che non effettuerà gli adeguamenti igienico-sanitari del caso. Il controllo ha permesso di verificare come bar fosse privo delle minime condizioni igieniche, tanto che in un magazzino posto sul retro, dove erano stati stoccati alimenti e bevande, sono stati trovati gli escrementi di ratto. Inoltre il proprietario non aveva comunicato all'Asur la notifica di inizio attività, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione delle bevande e degli alimenti.