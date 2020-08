Musica ad alto volume, alcuni residenti chiamano la polizia: multato un bar

JESI - La musica è troppo alta, scatta la multa. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, dopo la segnalazione di alcuni cittadini pervenute al Comando di Polizia Locale che lamentavano l’eccessivo volume della musica proveniente da un impianto di amplificazione di un bar. Una pattuglia di agenti, dopo aver effettuato il sopralluogo, ha contestato alla titolare la violazione all’art.22 del regolamento di polizia urbana. La donna è stata multata di 160 euro per disturbo della quiete pubblica e, nel caso di reiterazione, verrà disposta la chiusura dell’attività per un periodo non inferiore ai 20 giorni.

Nella stessa giornata di ieri da segnalare, sempre da parte della Polizia Locale, anche sanzioni per violazione al codice della strada. In particolare sono stati fermati due veicoli sprovvisti di assicurazione. I mezzi sono stati sequestrati e i conducenti sanzionati con 868 euro di multa e la decurtazione di 5 punti sulla patente. Sempre per mancanza di assicurazione è stato sequestrato anche un veicolo in sosta, il cui proprietario è stato sanzionato con la medesima cifra.