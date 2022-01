Non ci sono clienti, ma lui è senza mascherina: barista multato

ANCONA - Il titolare del bar è senza mascherina, per lui è scattata la multa di 400 euro. E’ successo ieri in un locale di Ancona. L’esercizio non è stato chiuso perché al momento del controllo da parte dei poliziotti della squadra amministrativa non c’erano clienti.

La Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona, complessivamente, ha controllato nelle ultime 24 ore tre bar, altrettanti ristoranti e due negozi di alimentari. Oggetto delle verifiche, il rispetto delle prescrizioni imposte dalle misure anti-Covid. Da domani riprenderanno in modo rafforzato i controlli interforza sui trasporti pubblici, previsti e predisposti di seguito alle riunioni tecniche di coordinamento che si sono tenute in Prefettura nelle settimane scorse. Dal 10 gennaio 2022 il Green pass rafforzato sarà infatti previsto per mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.