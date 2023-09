Ubriachi e sdraiati davanti ai garage, i clienti del bar esasperano i residenti: stop al locale

JESI - Cinquanta residenti nel quartiere presentano un esposto in questura, per il bar arriva lo stop per 15 giorni. I clienti, secondo quanto denunciato, creavano disagio dopo aver consumato alcol. Nell'esposto, è stato sottolineato anche che: “…non di rado, si possono trovare individui privi di sensi, coricati/sdraiati negli spazi antistanti i garage condominiali che, oltre a non fornire uno spettacolo decente, determinano uno stato di insicurezza, malessere e forte malumore”

Lo scorso 8 agosto, durante un controllo, la polizia locale aveva contestato al gestore diverse violazioni, tra cui il mancato rispetto delle regole nella conservazione dei cibi.