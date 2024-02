Lite nel locale, arriva la polizia e trova ubriaco anche il titolare: bar chiuso

JESI - Presunta lite nel locale di via costa Mezzalancia, i poliziotti trovano un uomo riverso a terra e che perde sangue. Dopo le ricostruzioni di rito da parte della polizia, al bar del centro storico è stata sospesa la licenza per 7 giorni. Il titolare stesso era risultato ubriaco.

All'arrivo della polizia, un uomo ferito e sanguinante all'altezza dell'orecchio aveva raccontato di essere caduto inciampando mentre usciva dal locale, poco distante c'erano altre due persone riverse a terra per l'ubriachezza. Dagli accertamenti è emerso che i due ubriachi avevano avuto una discussione all'interno del locale, talmente intensa che un residente ha chiamato il 112. La polizia ha scoperto che anche lo stesso titolare era in stato di alterazione alcolica, al punto tale che non sarebbe stato in grado di porre un freno alla somministrazione incontrollata di alcol a persone già in stato di ubriachezza. Alcuni clienti, peraltro, avevano precedenti di polizia per reati contro la persona, truffa ed altro. Lo scorso 1 febbraio, durante un controllo, era stata constatata la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP che il titolare aveva l’obbligo di redigere per garantire l’igiene, la pulizia degli ambienti e la sicurezza nei luoghi ove si somministrano alimenti e bevande.