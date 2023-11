Sporcizia in giro, forno senza elettricità e laboratorio senza acqua: il bar deve chiudere

JESI - Forno scollegato dalla presa elettrica e senza collegamento alla canna fumaria. La cappa di aspirazione non era allacciata all’impianto elettrico e non aveva filtri e motori di aspirazione. Per il bar scatta la chiusura temporanea dopo il controllo della Polizia di Stato e personale sanitario.

La superficie era cosparsa di polveri, il lavello era privo di collegamento idrico e quindi il laboratorio era totalmente sprovvisto di acqua. Erano presenti un congelatore a pozzetto, sprovvisto di termometro per la misurazione della temperatura, due frigoriferi a colonna di cui uno spento senza nulla all’interno.

Il bar era dotato di un unico bagno, che da dichiarazione della dipendente era utilizzato per la clientela. Non c'era invece lo spogliatoio riservato al personale in servizio. Il laboratorio, come il retro bancone, erano in pessime condizioni anche per la mescolanza di materiali vari non attinenti alle lavorazioni.

Un impasto di farina, era adagiato su un pianale in acciaio accanto a strofinacci sporchi, il pavimento era cosparso di macchie e residui alimentari. Il personale adibito alla manipolazione e preparazione degli alimenti non era munito di indumenti idonei. Veriiche anche sul personale impiegato. Titolare multato per circa 4.000 euro.