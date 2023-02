Droga e fatti violenti, la questura chiude un bar in piazza

FABRIANO - Episodi di violenza e sostanze stupefacenti, il questore chiude per 15 giorni un bar di Fabriano in piazza della Repbubblica. Secondo quanto accertato dalla questura, il locale è stato centro di numerosi fatti di violenza, ritrovamento di droga e frequenazione da parte di persone pregiudicate. In passato lo stesso bar era stato chiuso per una settimana. Il provvedimento è stato notificato, da polizia e carabinieri, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps.