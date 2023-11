Hashish, marijuana e cocaina nel locale, bar chiuso per dieci giorni

ANCONA – Nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi, all’interno di un bar nella zona centrale di Ancona nei pressi dell'università, i Carabinieri avevano sequestrato sostanza stupefacente, nello specifico hashish, marijuana e cocaina.

A seguito dell’operazione condotta dalle forze dell’ordine, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea del locale per 10 giorni. Dai successivi accertamenti eseguiti dai poliziotti della Questura dorica è infatti emerso che il locale era divenuto un luogo di ritrovo abituale di pregiudicati, per tale motivo è stato chiuso. Inoltre, per la titolare – a cui è stato già contestato il reato di spaccio – è scattato l’avviso della Polizia che, in caso di recidiva, potrebbe essere revocata definitivamente la licenza di somministrazione alimenti e bevande.