Info point "L'edicola", il Comune cerca gestori: emesso il bando

Il Comune ha emesso un bando per l'affidamento della gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica (IAT) per promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico della città di Ancona. L'affidamento, con durata triennale, avverrà mediante procedura aperta telematica e con l' applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Per partecipare occorre collegarsi al Portale Appalti del Comune di Ancona: https://sua.comune.ancona.it

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec. Il servizio IAT, che prevede attività di front- office e back- office, è stato avviato nel settembre scorso presso “l'Edicola” di piazza Roma, struttura di proprietà comunale in disuso, ubicata in pieno centro, rifunzionalizzata quale primo importante snodo di un nuovo percorso di valorizzazione del capoluogo marchigiano con l'obiettivo di promuovere l'offerta turistica e culturale della città, in relazione con il territorio circostante . La riapertura è prevista nella primavera inoltrata (compatibilmente con l'emergenza sanitaria).