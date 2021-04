Caccia ai banditi, la polizia passa al setaccio gli alberghi: ricercato in arresto

Sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, per furto aggravato in concorso, commesso a Falconara

È stato rintracciato dagli agenti della squadra volante di Terni, questa mattina intorno alle 10, il 43enne originario di Bari e residente a Perugia, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Ancona, per furto aggravato in concorso, commesso a Falconara.

L’uomo, che aveva passato la notte in una struttura alberghiera cittadina, non ha saputo fornire spiegazioni in merito alla sua presenza a Terni e dopo le formalità di rito, è stato portato dagli agenti al carcere di via Sabbione, dove dovrà scontare la condanna ad un anno e due mesi.

Numerosi i precedenti penali a suo carico, tra cui: reati contro la persona e contro il patrimonio, sequestro di persona, stupefacenti, maltrattamenti, e già in passato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale