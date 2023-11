Sgominata dalla Polizia la "banda dei quattro", specializzata in furti di vestiti e cosmetici

JESI – Avevano preso di mira un centro commerciale di Jesi, dove avevano abilmente messo a segno due colpi in poche ore. E’ stata però fermata dalla Polizia la “banda dei quattro”, che nel pomeriggio del 15 novembre scorso, era riuscita a trafugare in un negozio alcuni prodotti cosmetici. Due le ragazze rumene coinvolte, di 18 e 21 anni, che al momento dell’arresto sono state trovate in possesso di indumenti da bambino. Le indagini hanno così permesso di risalire ad un ulteriore furto avvenuto in un negozio di abbigliamento Upim. Le due giovani, la stessa mattina, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio in un’area scoperta dalle telecamere, ed abbandonato le grucce, erano riuscite ad impossessarsi di tre capi di vestiario da neonato ed un capospalla del valore complessivo di circa 200 euro, nascondendo la refurtiva sotto gli abiti indossati, in particolare all’interno di un body nel quale avevano praticato un foro per poi dirigersi indisturbate verso l’uscita.

Ulteriori accertamenti hanno poi permesso di fare luce su un altro colpo messo a segno, in data 7 novembre, in un altro negozio. Anche in questo caso, a finire nel mirino delle ragazze prodotti di make-up di marche note, per un valore complessivo di 600 euro: determinante l’acquisizione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza installato all’interno del punto vendita, che hanno inchiodato le giovani, le quali sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Inoltre, alle ragazze rumene ed agli altri due componenti del gruppo (di nazionalità rumena e turca, coinvolti nel reato di furto di cosmetici del 15 novembre per il quale le donne erano state tratte in arresto), è stato notificato il foglio di via obbligatorio con il divieto di fare ritorno nel Comune di Jesi.