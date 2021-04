Banda del buco in azione: 3 colpi in una notte al centro commerciale

La banda del buco in azione tra martedì e mercoledì notte nei negozi della galleria commerciale di Osimo sud, in via Einaudi. I ladri sono entrati per primi nella rosticceria per poi accedere alla pescheria confinante,dalla quale effettuando un altro buco appunto sono entrati nella tabaccheria. Qui sono riusciti a portare via quasi 15mila euro tra gratta e vinci, sigarette, valori bollati e fondo cassa.

Il colpo è stato fatto in poco tempo. I ladri avrebbero girato verso il basso le telecamere di sorveglianza così da non essere ripresi. Inoltre sono passati inosservati dal momento che i negozi sarebbero privi di allarmi. Mercoledì mattina intorno alle 5,30 un dipendente della rosticceria è entrato e ha visto la finestra scassinata. Qui i malviventi hanno prelevato qualche soldo nel registratore, poi si sono diretti nella vicina pescheria dove hanno trafugato la cassa. A chiamare i carabinieri è stata la tabaccaia. I militari del comando locale, coordinati dal maggiore Luigi Ciccarelli, stanno indagando a tutto tondo per scovare i ladri. Si sospetta che la banda fosse composta da almeno 3 persone.