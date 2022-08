Prima rubavano i bancomat, poi prosciugavano i conti correnti delle vittime: banda smantellata e 14 arresti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno dato esecuzione ad un?ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere a carico di 14 soggetti, tutti cittadini romeni di età compresa tra i 29 ed i 59 anni e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. Le indagini sono state condotte tra il settembre 2020 e il gennaio 2021 ed hanno consentito di accertare che la banda si era resa responsabile di ben 20 colpi, commessi nelle province di Ancona, Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Macerata, Chieti, Livorno, Verona, Novara e Fermo ai danni di altrettante vittime, tutte persone di età compresa tra i 59 e gli 89 anni. Impressionante l?ammontare delle somme rubate, pari ad oltre 100mila euro.

Il modus operandi

I banditi operavano sempre con il medesimo modus operandi, avvicinandosi alle vittime mentre erano intente a compiere operazioni presso gli sportelli ATM, generalmente dell?istituto Unicredit. Poi, senza farsi notare, riuscivano a carpire il codice di sblocco delle tessere bancomat. Subito dopo attiravano l?attenzione delle vittime con un pretesto, quasi sempre facendogli credere era caduta a terra una banconota, riuscendo a rubare la carta bancomat e sostituirla con una del tutto analoga. Dopo essersi allontanati, eseguivano dei prelievi di denaro contante dalle casse veloci e si recavano nei centri commerciali per acquistare prodotti tecnologici di grande valore. Solo in un secondo momento le vittime realizzavano quanto era loro accaduto, quando ricevevano le notifiche degli ingenti prelievi o pagamenti eseguiti con le loro carte bancomat, gettandole nello sconforto più totale: un?anziana si è addirittura vista prosciugare interamente il proprio conto corrente.

Le indagini hanno permesso di smantellare il gruppo criminale, nonostante la sua intensa mobilità sul territorio nazione e nonostante i componenti adottassero svariati escamotage per non essere identificati, in particolare cambiando sempre la composizione dei sotto gruppi, di solito formati da 3/5 persone, che commettevano i reati. Oltre ai 14 arresti odierni, la Compagnia Carabinieri di Ancona, nel mese di novembre 2020, aveva sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, nel comune di Roma, ulteriori tre persone: si tratta di due uomini e una donna, sempre cittadini rumeni gravati da precedenti di polizia, sorpresi durante i furti e trovati anche in possesso di documenti di identità falsificati.