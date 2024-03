Bancomat rubati per prosciugare i conti degli anziani, tre condanne

ANCONA - Hanno preso quasi dieci anni di condanna, complessivi, tre romeni accusati di far parte di una banda che rubava bancomat agli anziani per prosciugare loro i conti correnti. La tecnica era sempre la stessa, ben assodata. Le vittime venivano avvicinate mentre si trovavano agli sportelli Atm per fare i prelievi. Con la scusa che era caduta loro una banconota fingevano di restituirla ma in realtà era quasi un trucco di prestigio per appropriarsi della tesserina bancomat, scambiarla con un’altra precedente rubata e già sfruttata per ripulire il conto corrente del malcapitato e prosciugarne così uno nuovo. In un anno avrebbero rubato un tesoretto di oltre 100mila euro. Arrivano i primi conti da pagare con la giustizia per la banda di romeni sulla quale si erano conclusi gli arresti ad agosto del 2022 (disposte tutte misure cautelari in carcere). Per tre di loro la Procura aveva chiesto il processo e oggi, in abbreviato, sono stati condannati dal giudice Alberto Pallucchini: 2 anni e 8 mesi per un romeno di 45 anni, 3 anni per un romeno di 39 anni e 4 anni per un romeno di 61 anni. I tre imputati, difesi dall'avvocato Marco Flavio Torelli, sono in misura cautelare in carcere da dieci mesi.

Tutti e tre sono accusati di furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante. Per loro è stata ottenuta l'estradizione dalla Romania per essere processati in Italia. Per gli altri si attende ancora l’estradizione. Tra il settembre e il novembre del 2020 avrebbero agito, in almeno sei furti, sul territorio di Ancona colpendo altrettante vittime agli sportelli di istituti di credito posizionati in piazza Ugo Bassi, a Tavernelle e a Torrette. A loro e agli altri della banda dei 14 erano risaliti i carabinieri della Compagnia di Ancona dopo le prime denunce arrivate dalle vittime che si erano ritrovate i conti prosciugati. I tre fanno parte dei 14 per cui erano scattate le misure cautelari. Le indagini erano state condotte tra il settembre 2020 e il gennaio 2021 ed avevano consentito di accertare che la banda si era resa responsabile di ben 20 colpi, commessi non solo ad Ancona ma anche in provincia, a Macerata, Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì-Cesena, Chieti, Livorno, Verona, Novara e Fermo ai danni di altrettante vittime, tutte persone di età compresa tra i 59 e gli 89 anni. Impressionante l’ammontare delle somme rubate, pari ad oltre 100mila euro.