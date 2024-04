Urina in pubblico e viene scoperto con decine di banconote false: non potrà tornare in città per 3 anni

ANCONA - Nel primo pomeriggio di mercoledì, un uomo è stato fermato dalla polizia in Piazza Cavour mentre urinava in pubblico. Privato di documenti identificativi, è stato trovato in possesso di una mazzetta di banconote da 20 euro, tutte con lo stesso numero di serie. L'uomo, identificato come un cittadino sudanese di 35 anni, residente in Liguria, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti del caso.

Durante l'ispezione delle banconote, è emerso che le stesse erano false, prive di filigrana e con caratteristiche cromatiche anomale. Ulteriori indagini hanno portato al ritrovamento di altre banconote (41), nelle tasche dei pantaloni dell'uomo. Il sudanese è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per la spendita di monete falsificate e per violazioni delle norme sul soggiorno nel territorio nazionale. Inoltre, è stato sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza. Data la pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Ancona ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio, con cui è stato intimato di lasciare il territorio comunale di Ancona per tre anni.